В Словакии повторно будут судить фигуранта резонансного убийства журналиста Яна Куцяка

Словацкий бизнесмен Мариан Кочнер, подозреваемый в заказе убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, будет повторно судим в 2026 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам адвоката потерпевших Петра Кубины, повторное судебное разбирательство по делу Кочнера состоится 26 января 2026 года и будет проводиться новыми судьями.

Бизнесмену Кочнеру инкриминируют заказ убийства Куцяка и Кушнировой. Его дважды осуждали и оправдывали по делу, после чего оправдательный приговор отменял Верховный суд Словакии.

В 2018 году, во время третьего срока Роберта Фицо на посту премьер-министра Словакии, были убиты журналист-расследователь Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова.

Это вызвало крупнейшие протесты в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году и привело к отставке Фицо.

Ежегодно в феврале в Словакии почитают память погибшего журналиста-расследователя и его невесты.