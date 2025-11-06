У Німеччині аеропорт Ганновера зупиняв роботу через дрон

У Німеччині в середу ввечері поблизу аеропорту міста Ганновер виявили невідомий дрон, внаслідок чого довелось тимчасово припинити авіасполучення.

Про це агентству dpa розповів представник місцевої поліції, інформує "Європейська правда".

За його словами, аеропорт був закритий з 22:00 до 22:45 після того, як літак, що здійснював посадку, виявив дрон і повідомив про нього.

За попередніми даними, дрон пролітав над промисловою зоною, розташованою поблизу аеропорту.

Через інцидент три рейси були перенаправлені в інші аеропорти. Решта змогли приземлитися і злетіти, але із затримками.

За словами речниці аеропорту, один із перенаправлених літаків полетів до Гамбурга замість Ганновера. Інший пасажирський літак повернувся до Амстердама, а ще один вантажний літак змінив курс на аеропорт Кельн/Бонн.

Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

А 2 листопада у Німеччині призупиняв роботу аеропорт міста Бремен після появи невідомого дрона.