У Бельгії закрили два аеропорти після повідомлення про дрони

Повітряний рух в аеропортах Брюсселя та бельгійського міста Льєж у вівторок ввечері призупинили з міркувань безпеки після повідомлення про проліт дронів неподалік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За словами речника Skeyes, відповідального за контроль повітряного руху в Бельгії, Курта Вервіллігена, незадовго до 20:00 надійшло повідомлення про дрон над територією аеропорту Брюсселя.

"З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово закрито", – сказав він.

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але тамтешній аеропорт також отримав повідомлення про дрони поблизу. Тому повітряний трафік скерували до Маастрихта.

Кілька днів тому Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни.

Згодом стало відомо, що над військовою базою Кляйне-Брогель, що на сході країни, помітили нові підозрілі дрони.

Після цього повідомлялось, що Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі дрони, які будуть помічені над військовими авіабазами.