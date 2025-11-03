У Німеччині аеропорт Бремена зупиняв роботу через невідомий дрон

У Німеччині ввечері у неділю, 2 листопада, призупиняв роботу аеропорт міста Бремен після появи невідомого дрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Дрон помітили "в безпосередній близькості від аеропорту близько 19:30" за місцевим часом, розповів представник місцевої поліції.

За даними правоохоронців, повітряний рух був призупинений майже на годину. При цьому лишається нез’ясованим, хто керував дроном.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

У зв’язку з цим земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Уряд Німеччини також схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.

У Бундестазі казали, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.