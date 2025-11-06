В Германии аэропорт Ганновера приостановил работу из-за дрона

В Германии в среду вечером вблизи аэропорта города Ганновер обнаружили неизвестный дрон, в результате чего пришлось временно приостановить авиасообщение.

Об этом агентству dpa сообщил представитель местной полиции, информирует "Европейская правда".

По его словам, аэропорт был закрыт с 22:00 до 22:45 после того, как самолет, совершавший посадку, обнаружил дрон и сообщил о нем.

По предварительным данным, дрон пролетал над промышленной зоной, расположенной вблизи аэропорта.

Из-за инцидента три рейса были перенаправлены в другие аэропорты. Остальные смогли приземлиться и взлететь, но с задержками.

По словам пресс-секретаря аэропорта, один из перенаправленных самолетов улетел в Гамбург вместо Ганновера. Другой пассажирский самолет вернулся в Амстердам, а еще один грузовой самолет изменил курс на аэропорт Кельн/Бонн.

Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

А 2 ноября в Германии приостанавливал работу аэропорт города Бремен после появления неизвестного дрона.