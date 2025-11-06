У Греції лікарі страйкуватимуть дві доби

У четвер лікарі по всій Греції розпочали 48-годинний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати та укомплектування системи охорони здоров'я країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Акція, організована Федерацією профспілок лікарів (OENGE), включає в себе мітинг біля Міністерства охорони здоров'я в Афінах у п'ятницю.

"Акція знаменує собою ескалацію і є відповіддю на спроби применшити реальність. Вони зображують нас як меншість "нещасних" людей, які скаржаться без причини. Але жалюгідним є не наше ставлення, а реальність, з якою ми стикаємося щодня в лікарнях", – сказав президент OENGE Янніс Галанопулос.

Працівники державних лікарень також приєдналися до загальнонаціонального страйку в четвер і планують пройти маршем від площі Мавілі до офісу прем'єр-міністра і парламенту.

"Пацієнти страждають, а їхні життя перебувають під загрозою через системні недоліки", – заявила федерація працівників лікарень POEDIN, додавши, що "незважаючи на сучасне обладнання, не вистачає рук, щоб ним керувати".

Тим часом, у п'ятницю по всій країні закриваються приватні медичні лабораторії на знак окремого протесту проти механізму повернення коштів.

Цього тижня грецькі таксисти у районі міста Афіни провели 48-годинний страйк протестуючи проти політики уряду, яка, на їхню думку, послаблює їхній сектор.

Зазначимо, 14 жовтня у Греції зупинили роботу громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного та приватного секторів – ADEDY і GSEE.

Працівники протестували проти урядового законопроєкту, який передбачає подовження робочого часу та зміни правил найму в приватному секторі.