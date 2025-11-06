В Греции врачи будут бастовать двое суток

В четверг врачи по всей Греции начали 48-часовую забастовку, требуя повышения заработной платы и укомплектования системы здравоохранения страны персоналом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Акция, организованная Федерацией профсоюзов врачей (OENGE), включает митинг возле Министерства здравоохранения в Афинах в пятницу.

"Акция знаменует эскалацию и является ответом на попытки преуменьшить реальность. Они изображают нас как меньшинство "несчастных" людей, которые жалуются без причины. Но жалким является не наше отношение, а реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно в больницах", – сказал президент OENGE Яннис Галанопулос.

Работники государственных больниц также присоединились к общенациональной забастовке в четверг и планируют пройти маршем от площади Мавили до офиса премьер-министра и парламента.

"Пациенты страдают, а их жизни находятся под угрозой из-за системных недостатков", – заявила федерация работников больниц POEDIN, добавив, что "несмотря на современное оборудование, не хватает рук, чтобы им управлять".

Между тем, в пятницу по всей стране закрываются частные медицинские лаборатории в знак отдельного протеста против механизма возврата средств.

На этой неделе греческие таксисты в районе города Афины провели 48-часовую забастовку протестуя против политики правительства, которая, по их мнению, ослабляет их сектор.

Отметим, 14 октября в Греции остановили работу общественный транспорт и порты из-за общенациональной забастовки, организованной крупнейшими профсоюзами государственного и частного секторов – ADEDY и GSEE.

Работники протестовали против правительственного законопроекта, который предусматривает продление рабочего времени и изменения правил найма в частном секторе.