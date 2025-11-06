Міністр оборони Греції анонсував відновлення транспортного парку ВПС
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив про плани відновлення парку Повітряних сил.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас у середу наголосив на тому, що він назвав "новою реальністю" для транспортного флоту ВПС Греції, який тривалий час перебував у стані низької готовності.
Виступаючи в 112-му бойовому крилі, Дендіас сказав, що ВПС зараз мають 10 діючих транспортних літаків – п'ять С-130 і п'ять С-27 – і ще два перебувають на плановому технічному обслуговуванні.
У певний момент флот був скорочений до одного С-130 і одного С-27.
Він додав, що наразі в наявності є сім вертольотів Super Puma, і ще два перебувають на технічному обслуговуванні.
Дендіас сказав, що відновлений флот дозволить Греції "підтримувати операції, зусилля, людей, життя і майно", підкресливши важливість літаків не лише для військових місій, але й для цивільного захисту і міжнародних гуманітарних операцій.
Греція рухається в напрямку придбання нових транспортних літаків, ведуться переговори про придбання шести бразильських літаків Embraer C-390 через Португалію в два етапи.
Ці літаки, вже прийняті на озброєння кількома країнами ЄС, замінять застарілі C-130.
Американські виробники також запропонували модель C-130J.
Перебуваючи на авіабазі, яку називають "гніздом" пожежних літаків, Дендіас підтвердив рішення про придбання нових літаків Canadair CL-515 і модернізацію існуючих CL-415 в рамках програми AIGIS, що посилить можливості Греції з протипожежної боротьби в повітрі.
Нагадаємо, Греція і Італія підписали угоду про військово-морську співпрацю, а також декларацію про наміри щодо придбання 2+2 італійських фрегатів FREMM класу Bergamini.
Зазначимо, в листопаді минулого року грецький міністр оборони Нікос Дендіас представив ключові параметри програми реформування міністерства, яка має на меті модернізувати Збройні сили країни шляхом відмови від застарілих структур і практик, а також покращити їхню здатність реагувати на сучасні виклики.