У Греції планують масштабне реформування військової структури країни

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас має намір запровадити значний перегляд військової структури країни, спрямований на підвищення ефективності та модернізацію всіх видів Збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Нова стратегія зосереджена на оптимізації армії, флоту і ВПС з метою більш ефективного задоволення поточних оперативних потреб.

Серед ключових змін – розформування щонайменше шести недоукомплектованих піхотних батальйонів у складі армії, перерозподіл особового складу до підрозділів з цільовим рівнем укомплектованості на рівні 70%. Ця реструктуризація має на меті відійти від багаторічної практики утримання військових об'єктів виключно для підтримки місцевої економіки.

Реклама:

Детальний план буде представлений в парламенті в середу.

Реформи Дендіаса також стосуватимуться військових баз, які не використовуються повною мірою. Міністерство оборони планує закрити кілька об'єктів, консолідуючи ресурси для підвищення ефективності. Зокрема, очікується, що 132 військові містечка будуть закриті до 2030 року в рамках довгострокового плану оптимізації.

У Військово-повітряних силах основна увага буде зосереджена на підтримці трьох основних типів винищувачів: F-16, Rafale і майбутніх F-35. Старі винищувачі Mirage 2000-5 будуть поступово зняті з озброєння, а моделі F-16 Block 50 будуть модернізовані до вдосконаленого варіанту Viper. Крім того, Повітряні сили отримають шість нових літаків Rafale, що посилить їхні повітряні можливості.

Військово-морський флот також зазнає змін: на заміну старим кораблям S-класу будуть введені чотири нові фрегати FDI. План також передбачає майбутнє придбання корветів, можливо, в рамках програми Європейського Союзу, для посилення морської оборони Греції.

Важливим аспектом нової структури є впровадження комплексної трирівневої системи протиповітряної оборони, що охоплює увесь повітряний простір Греції від острова Еврос до острова Крит. Ця система покликана забезпечити повний захист національного повітряного простору і підвищити загальну військову готовність.

Раніше Нікос Дендіас оголосив про плани реформування грецького військового резерву.

Нагадаємо, Греція відхилила запит Естонії, Латвії та Литви на відправку своїх винищувачів для участі в місії НАТО з охорони повітряного простору, посилаючись на свої поточні зобов'язання на Балканах.