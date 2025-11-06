Министр обороны Греции анонсировал восстановление транспортного парка ВВС

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о планах восстановления парка Воздушных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министр обороны Греции Никос Дендиас в среду отметил то, что он назвал "новой реальностью" для транспортного флота ВВС Греции, который долгое время находился в состоянии низкой готовности.

Выступая в 112-м боевом крыле, Дендиас сказал, что ВВС сейчас имеют 10 действующих транспортных самолетов – пять С-130 и пять С-27 – и еще два находятся на плановом техническом обслуживании.

В определенный момент флот был сокращен до одного С-130 и одного С-27.

Он добавил, что в настоящее время в наличии есть семь вертолетов Super Puma, и еще два находятся на техническом обслуживании.

Дендиас сказал, что восстановленный флот позволит Греции "поддерживать операции, усилия, людей, жизни и имущество", подчеркнув важность самолетов не только для военных миссий, но и для гражданской защиты и международных гуманитарных операций.

Греция движется в направлении приобретения новых транспортных самолетов, ведутся переговоры о приобретении шести бразильских самолетов Embraer C-390 через Португалию в два этапа.

Эти самолеты, уже принятые на вооружение несколькими странами ЕС, заменят устаревшие C-130.

Американские производители также предложили модель C-130J.

Находясь на авиабазе, которую называют "гнездом" пожарных самолетов, Дендиас подтвердил решение о приобретении новых самолетов Canadair CL-515 и модернизации существующих CL-415 в рамках программы AIGIS, что усилит возможности Греции по противопожарной борьбе в воздухе.

Напомним, Греция и Италия подписали соглашение о военно-морском сотрудничестве, а также декларацию о намерениях по приобретению 2+2 итальянских фрегатов FREMM класса Bergamini.

Отметим, в ноябре прошлого года греческий министр обороны Никос Дендиас представил ключевые параметры программы реформирования министерства, которая имеет целью модернизировать Вооруженные силы страны путем отказа от устаревших структур и практик, а также улучшить их способность реагировать на современные вызовы.