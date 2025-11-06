Грузія звинуватила Україну в перешкодах її вступу в ЄС

Грузинська міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі заявила, що Україна створює перешкоди на шляху Грузії до ЄС.

Заяву очільниці грузинського зовнішньополітичного відомства наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

За словами Бочорішвілі, з перших днів початку повномасштабної агресії Росії Грузія робила все, щоб завжди заявляти про політичну підтримку України.

Вона також розкритикувала негативну оцінку Грузії у звіті Єврокомісії про розширення, заявивши, що "висновки, зроблені у звіті Європейської комісії, повністю спотворюють реальні факти".

При цьому міністерка знайшла виправдання тому, що Грузія не хоче запроваджувати санкції проти Росії.

"Ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеці. Це цілком природно. Першочерговий обов'язок уряду – уникати загроз для країни. Це наш обов'язок, і якщо ми це робимо, то це не повинно викликати осуду – це повинно вітатися", – заявила Бочорішвілі.

Вона також поскаржилася, що шлях інтеграції Грузії до Європейського Союзу і процес отримання статусу кандидата "якимось чином супроводжувалися негативним ставленням України – щоб Грузія не отримала статус кандидата".

"Ми на власні очі бачили, які кампанії проводилися у 2022-2023 роках – до того, як ми отримали статус кандидата, і тут не раз проявлялася залученість України в цьому напрямку, що вони в різних формах виступали проти євроінтеграції Грузії. Це відбувалося, це не було приховано, всім нам відомо", – стверджує міністерка.

Нагадаємо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

