Грузія звинуватила Україну в перешкодах її вступу в ЄС

Новини — Четвер, 6 листопада 2025, 10:08 — Ірина Кутєлєва

Грузинська міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі заявила, що Україна створює перешкоди на шляху Грузії до ЄС.

Заяву очільниці грузинського зовнішньополітичного відомства наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

За словами Бочорішвілі, з перших днів початку повномасштабної агресії Росії Грузія робила все, щоб завжди заявляти про політичну підтримку України.

Вона також розкритикувала негативну оцінку Грузії у звіті Єврокомісії про розширення, заявивши, що "висновки, зроблені у звіті Європейської комісії, повністю спотворюють реальні факти".

При цьому міністерка знайшла виправдання тому, що Грузія не хоче запроваджувати санкції проти Росії.

"Ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеці. Це цілком природно. Першочерговий обов'язок уряду – уникати загроз для країни. Це наш обов'язок, і якщо ми це робимо, то це не повинно викликати осуду – це повинно вітатися", – заявила Бочорішвілі.

Вона також поскаржилася, що шлях інтеграції Грузії до Європейського Союзу і процес отримання статусу кандидата "якимось чином супроводжувалися негативним ставленням України – щоб Грузія не отримала статус кандидата".

"Ми на власні очі бачили, які кампанії проводилися у 2022-2023 роках – до того, як ми отримали статус кандидата, і тут не раз проявлялася залученість України в цьому напрямку, що вони в різних формах виступали проти євроінтеграції Грузії. Це відбувалося, це не було приховано, всім нам відомо", – стверджує міністерка.

Нагадаємо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

Грузія Вступ до ЄС
