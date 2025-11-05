Грузія обурилась через критичну оцінку Єврокомісії у звіті про розширення

Грузинське Міністерство закордонних справ незадоволене критичною оцінкою Єврокомісії Грузії у звіті про розширення, який представили у вівторок.

Про це йдеться у заяві грузинського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у відомстві вважають, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

"Прикро, що у звіті Європейської комісії щодо Грузії тенденційно оцінюється низка подій, які не були несподіваними, особливо після того, як інституції ЄС вперто закривають очі на напади та насильство проти державних інституцій Грузії", – йдеться у заяві.

У МЗС Грузії також поставили під сумнів об’єктивність оцінки Єврокомісії, заявивши, що країна поліпшила показники в низці міжнародних рейтингів, а також стабільному макроекономічному середовищі та високому економічному зростанню.

"Кроки та заяви інституцій ЄС щодо Грузії, які мають на меті вплинути на внутрішню політику Грузії, суперечать як духу відносин між Грузією та ЄС, так і нашим спільним інтересам. Ми засуджуємо всі спроби використовувати питання членства в ЄС як політичний інструмент, що шкодить відносинам між Грузією та Європейським Союзом", – зазначили в грузинському МЗС.

У відомстві запевнили, що Грузія залишається відданою угодам, укладеним з Європейським Союзом, і "продовжує добросовісно виконувати зобов'язання, взяті на себе відповідно до Угоди про асоціацію, з метою наближення країни до європейських стандартів у процесі європейської інтеграції".

Як відомо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою". Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення.

Тим часом Україна увійшла у четвірку кандидатів на членство у ЄС, найуспішніших у реформах.

Однак у Єврокомісії застерігають: Україна повинна уникати будь-яких дій, які можуть послабити чи скасувати антикорупційні реформи, проведені раніше.

