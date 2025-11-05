В ЄС сподіваються, що "руйнівний" звіт Єврокомісії протверезить Грузію

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт про розширення з критичною оцінкою Грузії має стати протверезним сигналом для влади країни.

Заяву посла ЄС наводить Sova, інформує "Європейська правда".

Герчинський нагадав, що розширення ЄС базується на добровільних заявках країн, які бажають приєднатися. І тільки після цього сам Євросоюз має прийняти рішення щодо заявки.

"Ми, ЄС, вже прийняли рішення. У грудні 2023 року, в один з найщасливіших днів моєї професійної кар'єри – Грузія отримала статус кандидата. Те, що відбувається після того моменту, в останні два роки, є серйозним відступом щодо основоположних принципів, необхідних для членства в ЄС", – зазначив він.

Посол наголосив, що звіт Єврокомісії чітко демонструє відкат Грузії у сфері демократії та прав людини, "а також щодо принципів, на яких заснований сам ЄС".

За словами Герчинського, якщо Грузія серйозно налаштована на вступ до ЄС, то потрібно змінити курс.

"Вам потрібно повернутися до траєкторії членства в ЄС… Сподіваюся, так і буде. Цей дуже суворий, руйнівний звіт повинен стати протверезним сигналом. Будь ласка, поверніться до процесу європейської інтеграції", – резюмував він.

Нагадаємо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва