Грузия обвинила Украину в препятствиях для ее вступления в ЕС

Грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили заявила, что Украина создает препятствия на пути Грузии в ЕС.

Заявление руководительницы грузинского внешнеполитического ведомства приводит"Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

По словам Бочоришвили, с первых дней начала полномасштабной агрессии России Грузия делала все, чтобы всегда заявлять о политической поддержке Украины.

Она также раскритиковала негативную оценку Грузии в отчете Еврокомиссии о расширении, заявив, что "выводы, сделанные в отчете Европейской комиссии, полностью искажают реальные факты".

При этом министр нашла оправдание тому, что Грузия не хочет вводить санкции против России.

"Никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией и создавать дополнительные вызовы безопасности. Это вполне естественно. Первоочередная обязанность правительства – избегать угроз для страны. Это наша обязанность, и если мы это делаем, то это не должно вызывать осуждения – это должно приветствоваться", – заявила Бочоришвили.

Она также пожаловалась, что путь интеграции Грузии в Европейский Союз и процесс получения статуса кандидата "каким-то образом сопровождались негативным отношением Украины – чтобы Грузия не получила статус кандидата".

"Мы воочию видели, какие кампании проводились в 2022-2023 годах – до того, как мы получили статус кандидата, и здесь не раз проявлялась вовлеченность Украины в этом направлении, что они в разных формах выступали против евроинтеграции Грузии. Это происходило, это не было скрыто, всем нам известно", – утверждает министр.

Напомним, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

