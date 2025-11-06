Данія виділить 2,5 млрд євро на наукові розробки, зокрема для оборони

Парламент Данії схвалив виділення 2,5 млрд євро на наукові розробки у сфері оборони, стратегічно важливих технологій і технологій для "зеленого переходу".

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Данський парламент підтримав проєкт, що передбачає виділення 19 млрд данських крон – 2,54 млрд євро – на наукові дослідження і розробки у сфері оборони, стратегічних технологій та "зеленого переходу".

Зазначена сума коштів передбачена на період з 2026 по 2029 рік.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен після гібридного інциденту з появою невідомих дронів над стратегічними об’єктами країни заявила, що Росія є загрозою для всієї Європи і європейці "більше не можуть бути наївними".

Також вона вважає, що досвід України у сфері безпілотних технологій на війні може дуже допомогти країнам Європи.

