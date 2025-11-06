Дания выделит 2,5 млрд евро на научные разработки, в частности для обороны

Парламент Дании одобрил выделение 2,5 млрд евро на научные разработки в сфере обороны, стратегически важных технологий и технологий для "зеленого перехода".

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Датский парламент поддержал проект, предусматривающий выделение 19 млрд датских крон – 2,54 млрд евро – на научные исследования и разработки в сфере обороны, стратегических технологий и "зеленого перехода".

Указанная сумма средств предусмотрена на период с 2026 по 2029 год.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен после гибридного инцидента с появлением неизвестных дронов над стратегическими объектами страны заявила, что Россия является угрозой для всей Европы и европейцы "больше не могут быть наивными".

Также она считает, что опыт Украины в сфере беспилотных технологий на войне может очень помочь странам Европы.

Литва получит 300 млн евро кредита на оборонные проекты от Европейского инвестиционного банка.