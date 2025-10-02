Прем’єрка Данії вважає досвід України вкрай важливим у розбудові захисту Європи від БпЛА

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що досвід України у протидії безпілотникам може дуже допомогти країнам Європи з проєктом захисту від недружніх БпЛА.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Фредеріксен запитали, як Європа має реагувати на дедалі частіші гібридні атаки.

"Це зараз одне з найважливіших питань які потрібно ставити", – відповіла вона, зауваживши, що фактично мова йде вже про гібридну війну проти Європи.

"Нам варто зосередитися на запобіганні кібератакам, диверсіям та протидронових засобах. Добре, що у нас вчора були дискусії у межах ЄС щодо розбудови "стіни дронів", – зазначила прем’єрка Данії.

На питання, чому європейці можуть у цій сфері навчитися від України, Фредеріксен відповіла: "Усьому. Єдиним експертом у світі з усього, що стосується протидії безпілотникам, на жаль, є саме Україна – тому що їй доводиться мати справу з російськими БпЛА щодня".

Вона зауважила, що ставити ціллю масштабне переозброєння до 2035 року – вже надто пізно, потрібно ставити за мету 2030, але намагатися робити усе ще швидше.

"Ми маємо брати увесь досвід, усі нові технології, інновації, які може запропонувати Україна – і вкладати це у нашу програму переозброєння", – наголосила Фредеріксен.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також акцентувала, що завдяки досвіду України європейську "стіну дронів" можливо розгорнути досить швидко.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський оголосив про розгортання у Данії місії України, щоб ділитися українським досвідом протидії безпілотникам.