Румунські ультраправі вперше після виборів мають менше 40% підтримки

Ультраправа партія "Альянс за об’єднання румунів" (AUR) вперше за період після президентських виборів має показник підтримки нижчий за 40%, хоч і лишається лідером.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Опитування INSCOP показало, що якби парламентські вибори у Румунії проходили найближчими вихідними, на першому місці опинилась би AUR з підтримкою 38%. Попри лідерство партії, це перший раз з часу президентських виборів, коли показник її підтримки нижчий за 40%.

На другому місці соціалісти PSD з 19,5%, на третьому – Національна ліберальна партія з 14,6%, далі Союз порятунку Румунії (USR) з 12,3%. Порівняно з жовтневим опитуванням, підтримка USR і PSD дещо зросла, а "лібералів" – дещо просіла.

Партія етнічних угорців UDMR отримала би 4,8%.

Ультраправі Партія молоді та партія скандальної Діани Шошоаке не долають прохідний бар’єр.

Збір даних проводили у період з 25 жовтня по 2 листопада, всього опитали 3 тисячі повнолітніх громадян. Можлива похибка складає ±1,8%.

Нагадаємо, на початку вересня уряд Румунії пережив чотири вотуми недовіри, ініційовані ультраправими, через плани скорочення дефіциту бюджету.

Читайте також: Справа проти "друга Путіна та Трампа": як Румунія захищається від агентів впливу РФ.