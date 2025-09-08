Уряд Румунії пережив чотири вотуми недовіри через плани скорочення дефіциту

Коаліційний уряд Румунії витримав чотири вотуми недовіри в неділю, що дозволило йому проштовхнути підвищення податків для зменшення дефіциту і скорочення витрат, які викликали обурення працівників державного сектору і підвищили ймовірність страйків.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Чотирипартійний коаліційний уряд повинен знизити найвищий дефіцит бюджету в Європейському Союзі, щоб запобігти зниженню рейтингу з останньої сходинки інвестиційного класу і розблокувати мільярди євро на відновлення країни від Брюсселя.

Раніше цього місяця уряд направив до парламенту п'ять законодавчих пакетів, які вплинуть на бюджет приблизно на 10,6 млрд леїв ($2,45 млрд), прискоривши їх схвалення за процедурою, яка дозволяє уникнути тривалих дебатів, але залишає кабінет міністрів відкритим для вотуму недовіри.

"Наші цілі прості. Знизити бюджетний дефіцит якомога ближче до 6% від економічного виробництва у 2026 році, скористатися фондами ЄС і виділити ресурси на державні інвестиції, а також ... перемістити цінності в Румунії на основі моральних принципів", – заявив прем'єр-міністр Іліє Боложан, звертаючись до законодавців.

Ультраправа опозиція оскаржила чотири з п'яти пакетів, і в неділю парламент, в якому коаліція контролює близько 70% місць, проголосував проти всіх чотирьох.

Уряд також стикається зі страйками в державному секторі та сильною опозицією до скорочення витрат у своїх лавах.

Законопроєкти все ще можуть бути оскаржені в Конституційному суді, а один із пакетів, який поступово підвищує пенсійний вік для суддів і прокурорів, вже був оскаржений судовою владою.

Уряд вирішив розділити заходи на п'ять пакетів, щоб уникнути їх одночасного скасування вищим судом. Чотири коаліційні партії ще не погодили окремий законопроєкт, який передбачає скорочення близько 13 000 робочих місць у місцевій державній адміністрації.Уряд також намагатиметься скоротити робочі місця в центральних органах влади пізніше цього року.