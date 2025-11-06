Румынские ультраправые впервые после выборов имеют менее 40% поддержки

Ультраправая партия "Альянс за объединение румын" (AUR) впервые за период после президентских выборов имеет показатель поддержки ниже 40%, хотя и остается лидером.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Опрос INSCOP показал, что если бы парламентские выборы в Румынии проходили в ближайшие выходные, на первом месте оказалась бы AUR с поддержкой 38%. Несмотря на лидерство партии, это первый раз со времени президентских выборов, когда показатель ее поддержки ниже 40%.

На втором месте социалисты PSD с 19,5%, на третьем – Национальная либеральная партия с 14,6%, далее Союз спасения Румынии (USR) с 12,3%. По сравнению с октябрьским опросом, поддержка USR и PSD несколько выросла, а "либералов" – несколько просела.

Партия этнических венгров UDMR получила бы 4,8%.

Ультраправые Партия молодежи и партия скандальной Дианы Шошоаке не преодолевают проходной барьер.

Сбор данных проводился в период с 25 октября по 2 ноября, всего опросили 3 тысячи совершеннолетних граждан. Возможная погрешность составляет ±1,8%.

Напомним, в начале сентября правительство Румынии пережило четыре вотума недоверия, инициированные ультраправыми, из-за планов сокращения дефицита бюджета.

