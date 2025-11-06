Президентка Швейцарії: переговори щодо торгівлі зі США тривають, попри розбіжності

Президентка та міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що її країна продовжує докладати зусиль для забезпечення більш вигідних торговельних відносин із США.

Її слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Після зустрічі керівників швейцарських компаній із президентом США Дональдом Трампом на початку цього тижня Келлер-Зуттер заявила, що виконала свої обов'язки як президентка Швейцарії, коли розмовляла з Трампом перед оголошенням про введення мит.

"Він не погодився з досягнутою угодою. Крапка. Ми маємо з цим змиритися. Переговори тривають", – сказала вона.

Президентка Швейцарії не розголошувала подробиць переговорів і не відповідала на запитання, чи можна досягти угоди цього року.

"Зрештою, рішення про укладення угоди залишається за президентом США", – підсумувала Келлер-Зуттер.

Швейцарські компанії також намагаються переконати Трампа знизити мита: у вівторок, 4 листопада, делегація бізнес-лідерів зустрілася з Трампом у Білому домі.

Група, до якої увійшли керівники судноплавної компанії MSC, годинникової компанії Rolex, інвестиційної компанії Partners Group, торгової компанії Mercuria, власника Cartier Richemont та компанії з торгівлі дорогоцінними металами MKS, організувалася, щоб привернути увагу до наслідків американських мит для їхніх компаній, повідомило міністерство економіки Швейцарії.

Швейцарія була приголомшена запровадженням щодо неї набагато вищих тарифів (39%), аніж щодо ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд більше, ніж початково очікувалося.

Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.

Також після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.