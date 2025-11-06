Президент Швейцарии: переговоры по торговле с США продолжаются, несмотря на разногласия

Президент и министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что ее страна продолжает прилагать усилия для обеспечения более выгодных торговых отношений с США.

Ее слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

После встречи руководителей швейцарских компаний с президентом США Дональдом Трампом в начале этой недели Келлер-Зуттер заявила, что выполнила свои обязанности как президент Швейцарии, когда разговаривала с Трампом перед объявлением о введении пошлин.

"Он не согласился с достигнутым соглашением. Точка. Мы должны с этим смириться. Переговоры продолжаются", – сказала она.

Президент Швейцарии не разглашала подробностей переговоров и не отвечала на вопрос, можно ли достичь соглашения в этом году.

"В конце концов, решение о заключении сделки остается за президентом США", – подытожила Келлер-Зуттер.

Швейцарские компании также пытаются убедить Трампа снизить пошлины: во вторник, 4 ноября, делегация бизнес-лидеров встретилась с Трампом в Белом доме.

Группа, в которую вошли руководители судоходной компании MSC, часовой компании Rolex, инвестиционной компании Partners Group, торговой компании Mercuria, владельца Cartier Richemont и компании по торговле драгоценными металлами MKS, организовалась, чтобы привлечь внимание к последствиям американских пошлин для их компаний, сообщило министерство экономики Швейцарии.

Швейцария была ошеломлена введением в отношении нее гораздо более высоких тарифов (39%), чем в отношении ЕС и многих других торговых партнеров США. На фоне этого в стране звучали призывы отказаться от закупки истребителей F-35, которые, вдобавок, будут стоить на $1,6 млрд больше, чем изначально ожидалось.

Некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.

Также после введения Соединенными Штатами драконовского тарифа на товары из Швейцарии экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.