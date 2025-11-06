Торговий представник США розглядає можливість укладення угоди зі Швейцарією

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що цього тижня представники американського торговельного відомства провели зустріч із Швейцарією.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Грір сказав, що потенційна угода зі Швейцарією може стимулювати виробництво в США, зазначивши, що швейцарські компанії "дуже зацікавлені" в інвестиціях у такі сектори, як фармацевтика, авіація, виробництво авіаційних деталей і навіть виплавка золота.

"Тож ми ведемо тісні переговори зі Швейцарією", – сказав він, зазначивши, що зустрівся з делегацією швейцарських компаній, яка у вівторок зустрілася з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Він також додав, що переговори зі Швейцарією тривають уже кілька тижнів.

Зазначимо, Швейцарія була приголомшена запровадженням щодо неї набагато вищих тарифів (39%), аніж щодо ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд більше, ніж початково очікувалося.

Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.

Також після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.