Торговый представитель США рассматривает возможность заключения соглашения со Швейцарией

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что на этой неделе представители американского торгового ведомства провели встречу со Швейцарией.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Грир сказал, что потенциальное соглашение со Швейцарией может стимулировать производство в США, отметив, что швейцарские компании "очень заинтересованы" в инвестициях в такие сектора, как фармацевтика, авиация, производство авиационных деталей и даже выплавка золота.

"Поэтому мы ведем тесные переговоры со Швейцарией", – сказал он, отметив, что встретился с делегацией швейцарских компаний, которая во вторник встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Он также добавил, что переговоры со Швейцарией продолжаются уже несколько недель.

Отметим, Швейцария была потрясена введением в отношении нее гораздо более высоких тарифов (39%), чем в отношении ЕС и многих других торговых партнеров США. На фоне этого в стране раздавались призывы отказаться от закупки истребителей F-35, которые, в дополнение, будут стоить на $1,6 млрд больше, чем первоначально ожидалось.

Некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.

Также после введения Соединенными Штатами драконовского тарифа на товары из Швейцарии экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.