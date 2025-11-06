Зеленський і премʼєр Болгарії обговорили допомогу енергосистемі та оборонну співпрацю

Президент Володимир Зеленський у четвер повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами глави держави, з премʼєром Болгарії він обговорив зміцнення енергетичної співпраці, узгодивши "кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в нашому регіоні".

Сторони також поговорили про співпрацю у сфері оборони, написав він.

"Інструмент Євросоюзу SAFE дає багато можливостей для цього, і я запропонував пану премʼєр-міністру проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі", – додав Зеленський.

Болгарський парламент минулого тижня проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Перед цим МВС Болгарії звинуватило агентів РФ у співпраці з контрабандистами мігрантів.