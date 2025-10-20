МВС Болгарії звинуватило агентів РФ у співпраці з контрабандистами мігрантів

Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов заявив, що російські шпигуни дають мігрантам поради, як уникнути депортації з Великої Британії та інших європейських країн.

Його слова цитує The Telegraph, пише "Європейська правда".

Глава МВС Болгарії заявив, що режим очільника Кремля Владіміра Путіна та ультраліві угруповання співпрацюють з контрабандистами людьми, щоб "заполонити Європу мігрантами".

Як зазначається, Болгарія візьме участь у саміті, організованому прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Лондоні в середу, 22 жовтня, під час якого вони обговорять тіснішу співпрацю у боротьбі з нелегальною імміграцією через західні Балкани.

Мітов заявив, що деякі неурядові організації "можливо, несвідомо" допомагають Росії та контрабандистам людей своєю діяльністю.

"Це неомарксистські угруповання, які намагаються виправдати свої дії філософськими або ідеологічними конструкціями. По суті, давайте приймемо всіх бідних людей світу і дозволимо їм оселитися тут, забезпечимо їм абсолютну свободу пересування, відсутність кордонів і так далі, і так далі", – сказав він.

Він наголосив, що таким чином на територію ЄС потрапляють "радикалізовані особи", які "створюють для проблеми з безпекою".

Він звинуватив організацію No Name Kitchen, яка працює "на захист свободи пересування" на міграційних маршрутах Балкан, Середземномор'я та Сахеля, а також благодійну організацію Mission Wings, що базується в Болгарії і займається переважно захистом дітей.

Обидві організації заперечують будь-які звинувачення в тому, що вони допомагають контрабандистам.

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що нелегальна міграція до Європи та за її межі стимулюється "не тільки організованими злочинними угрупованнями, які прагнуть отримати прибуток, але й ворожими державними суб'єктами, які прагнуть дестабілізувати Європу".

"Ця загроза є реальною, зростаючою і дуже серйозною, і я чітко дала зрозуміти, що нам потрібно розширити та посилити міжнародне співробітництво, щоб спільно боротися з нею. Тому ми продовжимо підтримувати Болгарію та інших наших союзників по НАТО в убезпеченні зовнішніх кордонів Європи та боротьбі з усіма видами загроз, які ми відчуваємо від режиму Путіна", – акцентувала Купер.

Варто зазначити, що прем’єр Британії розмірковує над скасуванням частини візових зборів для талановитих фахівців – у спробі привабити до Британії наукові таланти на тлі жорсткої антиімміграційної політики адміністрації Трампа.

Нагадаємо, в середині вересня десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні.

Нещодавно Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.