Зеленский и премьер Болгарии обсудили помощь энергосистеме и оборонное сотрудничество
Президент Владимир Зеленский в четверг сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.
По словам главы государства, с премьером Болгарии он обсудил укрепление энергетического сотрудничества, согласовав "шаги, которые помогут энергетической безопасности в нашем регионе".
Стороны также поговорили о сотрудничестве в сфере обороны, написал он.
"Инструмент Евросоюза SAFE дает много возможностей для этого, и я предложил господину премьер-министру проекты совместного производства, включая те, которые касаются повышения уровня безопасности в Черном море. Болгария заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Договорились, что наши команды проработают все детали", – добавил Зеленский.
Болгарский парламент на прошлой неделе проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".
Перед этим МВД Болгарии обвинило агентов РФ в сотрудничестве с контрабандистами мигрантов.