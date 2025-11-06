Зеленский и премьер Болгарии обсудили помощь энергосистеме и оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский в четверг сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

По словам главы государства, с премьером Болгарии он обсудил укрепление энергетического сотрудничества, согласовав "шаги, которые помогут энергетической безопасности в нашем регионе".

Стороны также поговорили о сотрудничестве в сфере обороны, написал он.

"Инструмент Евросоюза SAFE дает много возможностей для этого, и я предложил господину премьер-министру проекты совместного производства, включая те, которые касаются повышения уровня безопасности в Черном море. Болгария заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Договорились, что наши команды проработают все детали", – добавил Зеленский.

Болгарский парламент на прошлой неделе проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".

Перед этим МВД Болгарии обвинило агентов РФ в сотрудничестве с контрабандистами мигрантов.