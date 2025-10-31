Укр Рус Eng

Болгарія обмежила експорт нафтопродуктів до країн ЄС

Новини — П'ятниця, 31 жовтня 2025, 20:27 — Христина Бондарєва

Болгарський парламент у п’ятницю проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Про це повідомило болгарське новинне агентство БТА, пише "Європейська правда". 

На засіданні в п'ятницю Національна асамблея прийняла 135 голосами законопроєкт, що призупиняє експорт нафтопродуктів, головним чином дизельного палива і авіаційного палива, до країн-членів Європейського Союзу. 

Заборона не поширюватиметься на заправку вітчизняних або іноземних суден і літаків, а також на поставки збройним силам країн-членів ЄС і НАТО.

Документ був розглянутий раніше в п'ятницю під час позачергового засідання парламентського комітету з питань бюджету та фінансів.

Згідно з рішенням комітету, цей захід обумовлений необхідністю забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільності внутрішнього ринку палива з огляду на санкції, нещодавно введені США проти російської компанії "Лукойл".

У Болгарії компанія "Лукойл" володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах через свою швейцарську дочірню компанію Litasco. Через неї ж "Лукойл" контролює "Лукойл-Болгарія", одну з провідних компаній країни у сфері роздрібного продажу пального.

Голова бюджетного комітету парламенту Делян Добрев уточнив, що заборона на експорт нафтопродуктів є превентивним заходом, спрямованим на недопущення зловживань на ринку.

Раніше "Лукойл" оголосив, що продасть свої міжнародні активи швейцарській компанії у відповідь на жорсткі санкції США.

"Лукойл" оголосив на початку цього тижня, що припинить свою міжнародну діяльність після того, як на нього були накладені санкції президентом США Дональдом Трампом. 

