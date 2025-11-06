Качка: Україна очікує відповіді Угорщини на проєкт закону щодо мови освіти

Україна передала Угорщині законопроєкт про освіту, в якому частково враховані вимоги Будапешта щодо мовного питання, і очікує найближчим часом отримати відповідь.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у четвер сказав віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За словами Качки, проєкт закону щодо мовного законодавства, який передали Угорщині, враховує "5 із 11 висунутих вимог". Він не уточнив, яких саме вимог стосується документ.

"Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями", – сказав віцепремʼєр.

Він додав, що у двох третіх із близько 100 угорських шкіл в Україні мовою викладання є угорська з кількома предметами українською, а в решті – мова викладання українська, а угорською викладаються кілька ключових предметів.

"На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей", – сказав Качка.

У вересні Качка після зустрічі із главою угорського МЗС Петером Сійярто говорив, що Україна має рішення щодо всіх 11 вимог угорської сторони у питанні мови освіти. Детальніше ці вимоги можна прочитати у статті "ЄвроПравди".

Як відомо, мовне питання та права угорської меншини в Україні є одними з найбільш суперечливих між Києвом та Будапештом.