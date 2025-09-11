Качка розповів про перші свої переговори з очільником МЗС Угорщини

Віцепрем’єр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив, що його перша на цій посаді зустріч з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто була "конструктивною".

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Качка почав допис із подяки Сійярто за "щирий і конструктивний" дух розмови, і що вона була "справді змістовною і прагматичною".

Thank you, @FM_Szijjarto, for candid and constructive spirit of our first in person meeting.



Took stock of yesterday’s bilateral consultations on national minorities rights. Clarified that we have no issues on substance and have solutions on all 11 points raised by 🇭🇺. We are… pic.twitter.com/nbaOasLyd5 – Taras Kachka (@taraskachka) September 11, 2025

"Ми підвели підсумки вчорашніх двосторонніх консультацій щодо прав нацменшин. Прояснили, що у нас немає проблем по суті і є рішення щодо усіх 11-ти пунктів, на які вказувала угорська сторона. Ми зацікавлені у більш комплексному діалозі з Угорщиною про політику у питаннях нацменшин", – повідомив віцепрем’єр.

Він розповів, що також вони із Сійярто обговорили, "як забезпечити стабільність і диверсифікацію постачання нафти й газу, та як можна разом зменшити та позбутися постачання російського газу й нафти до ЄС".

Тарас Качка також натякнув, що піднімав питання про відкриття перших переговорних кластерів для фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС – що Угорщина блокує.

"Політичні дебати про майбутнє ЄС не є перешкодою для переговорів за усіма кластерами законодавства ЄС. І є прагматичні рішення, які можуть забезпечити повагу до позицій усіх країн-членів", – зазначив віцепрем’єр.

Він додав, що за підсумками зустрічі Україна та Угорщина сформували порядок денний для подальшого діалогу, "зокрема на найвищому рівні".

Нагадаємо, перед цим Качка наприкінці серпня їздив до Угорщини на перемовини з низкою міністрів.

9 вересня Україна та Єврокомісія розпочали скринінг за останнім кластером переговорів про вступ, що присвячений сільському господарству.

