Качка: Украина ожидает ответа Венгрии на проект закона о языке образования

Украина передала Венгрии законопроект об образовании, в котором частично учтены требования Будапешта по языковому вопросу, и ожидает в ближайшее время получить ответ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в четверг сказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По словам Качки, проект закона о языковом законодательстве, который передали Венгрии, учитывает "5 из 11 выдвинутых требований". Он не уточнил, каких именно требований касается документ.

"Если их устроит, то будем даже подавать его в Раду. Ожидаем фидбека в ближайшие дни", – сказал вицепремьер.

Он добавил, что в двух третях из около 100 венгерских школ в Украине языком преподавания является венгерский с несколькими предметами на украинском, а в остальных – язык преподавания украинский, а на венгерском преподаются несколько ключевых предметов.

"На сегодняшний день, де-факто, мы полностью покрываем запрос венгерской общины на образование, которое удовлетворяет их интересы. То, что просит венгерское правительство, касается точечных вещей", – сказал Качка.

В сентябре Качка после встречи с главой венгерского МИД Петером Сийярто говорил, что Украина имеет решение по всем 11 требованиям венгерской стороны в вопросе языка образования. Подробнее эти требования можно прочитать в статье "ЕвроПравды".

Как известно, языковой вопрос и права венгерского меньшинства в Украине являются одними из самых спорных между Киевом и Будапештом.