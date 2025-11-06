Орбан готовий поговорити з Путіним, якщо треба

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан по дорозі до США сказав, що готовий провести ще одну розмову з Владіміром Путіним, якщо це "буде потрібно".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nepszava.

Орбан сказав, востаннє розмовляв по телефону з господарем Кремля у жовтні, коли було оголошено про проведення американо-російського "мирного саміту" в Будапешті.

"З того часу в цьому не було потреби, але якщо буде потрібно, я, звичайно, поговорю (з Путіним. – Ред.). Для мене це не створює ні політичних, ні особистих проблем, я не перебуваю в такому скрутному становищі, як західні політики, які зіпсували відносини з Росією за останні 3 роки і не здатні вести переговори", – додав він.

За словами угорського премʼєра, його країна перебуває у "сприятливому, скажімо так, гнучкому становищі", нагадавши про домовленість проведення саміту США та Росії в Угорщині.

"Є важливе питання, яке наразі обговорюється, але щодо якого ще не досягнуто згоди, проте переговори тривають", – сказав Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер вирушив до США з візитом, планується його зустріч з американським президентом.

ЗМІ писали, що Угорщина готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні візиту Орбана до Вашингтона.