ЗМІ: Угорщина готує "енергетичну пропозицію" для США напередодні візиту Орбана

Угорщина готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Вашингтона.

Про це пише Index із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як стверджують джерела агентства, питання енергетики буде "найчутливішою темою" під час візиту Орбана до Вашингтона, який запланований на 7 листопада.

Співрозмовники в уряді країни запевнили, що угорська пропозиція вже сформульована.

За даними агентства, Будапешт буде просити США визнати, що з "історичних, географічних та технічних" причин Угорщина не може відмовитися від російської нафти та природного газу в короткостроковій перспективі, але натомість готова поглибити американську ядерну співпрацю в сферах малих модульних реакторів, зберігання палива та зберігання паливних елементів.

На тлі цього готується не тільки угода про енергетичний ринок, але й геополітична угода: угорський уряд намагається знайти баланс між збереженням російських ресурсів і зміцненням партнерства зі США.

Як зазначають співрозмовники, одним із напрямків енергетичної співпраці між США та Угорщиною є ядерна енергетика.

За їхніми словами, нафта залишається найменш гнучким напрямом. Після оголошення США санкцій проти "Лукойлу" компанія вирішила згорнути міжнародну діяльність і продати активи. У Будапешті підкреслюють, що прямий вплив цього рішення на Угорщину мінімальний, однак регіон загалом відчує наслідки через зміну транспортних маршрутів.

За оцінками джерел, у Вашингтоні сторони прагнутимуть досягти двох взаємопов’язаних цілей: зберегти енергетичну стабільність Угорщини з урахуванням її специфіки та водночас посилити американську присутність у стратегічних секторах – ядерному та газовому.

"Міжнародне повернення американської атомної промисловості фактично відповідає потребам регіону: їм потрібен ринок, нам – альтернатива", – сказав один зі співрозмовників.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту. Угорські посадовці стверджують, що не можуть вирішити цю проблему, попри наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію – про що їм нагадують і в європейських столицях.