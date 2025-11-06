Орбан готов поговорить с Путиным, если нужно

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по дороге в США сказал, что готов провести еще одну беседу с Владимиром Путиным, если это "будет необходимо".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nepszava.

Орбан сказал, что в последний раз разговаривал по телефону с хозяином Кремля в октябре, когда было объявлено о проведении американо-российского "мирного саммита" в Будапеште.

"С тех пор в этом не было необходимости, но если будет нужно, я, конечно, поговорю (с Путиным. – Ред.). Для меня это не создает ни политических, ни личных проблем, я не нахожусь в таком затруднительном положении, как западные политики, которые испортили отношения с Россией за последние 3 года и не способны вести переговоры", – добавил он.

По словам венгерского премьера, его страна находится в "благоприятном, скажем так, гибком положении", напомнив о договоренности проведения саммита США и России в Венгрии.

"Есть важный вопрос, который сейчас обсуждается, но по которому еще не достигнуто согласия, однако переговоры продолжаются", – сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг отправился в США с визитом, планируется его встреча с американским президентом.

СМИ писали, что Венгрия готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне визита Орбана в Вашингтон.