Орбан похизувався світлиною з літака, яким він летить до Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив до США з візитом, планується його зустріч з американським президентом.

Відповідний допис Орбан зробив у Facebook, передає "Європейська правда".

"Америко, ми йдемо", – написав угорський прем’єр.

Орбан прикріпив фото, на якому видно частину угорської делегації.

Перед вильотом Орбан заявляв, що після переобрання президента Трампа в угорсько-американських відносинах відкрилися нові перспективи.

"Перші десять місяців цього року були першим етапом, коли ми виправили все те, від чого Угорщина та угорсько-американські відносини постраждали за часів адміністрації Байдена", – зазначив він.

"Сьогодні ми їдемо до Вашингтона, щоб відкрити нову главу в угорсько-американських відносинах з президентом Трампом. Наша мета – розвивати стратегічне партнерство, яке включає енергетичні відносини, інвестиції, оборонну співпрацю та консультації щодо світу після російсько-української війни. Ми працюємо над угодою, заснованою на взаємній вигоді та на благо всіх угорців", – заявив Орбан.

ЗМІ писали, що Угорщина готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Вашингтона.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту. Угорські посадовці стверджують, що не можуть вирішити цю проблему, попри наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію – про що їм нагадують і в європейських столицях.