Прем'єр Швеції пропонує готуватись до довгострокової ізоляції Росії

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країни Євросоюзу мають готуватись до довгострокової ізоляції Росії навіть після завершення війни в Україні.

Про це він сказав в ході візиту в Естонію, його цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив шведський прем’єр, Європа повинна зміцнювати свою конкурентоспроможність, оскільки це є основою добробуту і безпеки, а також підтримки України.

Він додав, що Швеція не є наївною щодо Росії, а також наголосив на необхідності посилення стримування і обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.

"Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звичайно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського Союзу повинні готуватися до довгострокової ізоляції Росії. Все не завершиться цією війною", – заявив Крістерссон.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.

Своєю чергою прем’єр-міністри Норвегії та Фінляндії визнали, що Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, проте наголошують на готовності протистояти їй.