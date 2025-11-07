Премьер Швеции предлагает готовиться к долгосрочной изоляции России

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страны Евросоюза должны готовиться к долгосрочной изоляции России даже после завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в ходе визита в Эстонию, его цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Как отметил шведский премьер, Европа должна укреплять свою конкурентоспособность, поскольку это является основой благосостояния и безопасности, а также поддержки Украины.

Он добавил, что Швеция не является наивной в отношении России, и также отметил необходимость усиления сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.

"Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и другие страны Европейского Союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной", – заявил Кристерссон.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа должна воспринимать российскую агрессию как "другой вид войны" и быть готовой к новым формам гибридных угроз.

В свою очередь премьер-министры Норвегии и Финляндии признали, что Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, однако отмечают готовность противостоять ей.