Президент Естонії: російську агресію слід сприймати як інший вид війни

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.

Про це естонський президент заявив в інтерв’ю Newsweek, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Каріс, своїми діями РФ "скрізь викликає тривогу". У цьому контексті він згадав про інциденти з дронами, які фіксували над територіями низки європейських країн.

Саме тому, за його словами, "ми всі повинні бути готові" до "іншого виду війни".

"Звичайно, ми маємо певний досвід минулого з Росією, ми щось знаємо, але тим не менше... це наша турбота як західного світу, і ця війна в Україні – це не тільки війна проти України, це війна проти Європи, проти всього західного світу", – сказав естонський президент.

Водночас Каріс не вірить, що Росія здійснить напад на країну НАТО.

"Але все одно ми маємо бути готові до стримування, але Росія не випробовує статтю 5 на жодній країні", – зазначив він.

Каріс також підкреслив, що "є певні елементи" війни, але життя в цілому продовжується так, ніби війни немає – навіть в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників до рішучої підтримки України, оскільки, як він вважає, нинішня зима може стати вирішальною.

А польський прем’єр Дональд Туск сказав, що Володимир Зеленський в останній розмові розповів про готовність України воювати проти російського вторгнення ще кілька років.