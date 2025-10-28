Прем’єр-міністри Норвегії та Фінляндії визнають, що Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, проте наголошують на готовності протистояти їй.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це вони заявили після зустрічі Нордичної ради у Стокгольмі у вівторок.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що Норвегія традиційно "дуже уважно стежить" за будь-якими випробуваннями російської військової техніки, усвідомлюючи, що "ми живемо за 100 кілометрів від найбільшого в світі ядерного арсеналу".

"Однією з сильних сторін НАТО є те, що ми є вухами і очима, які стежать за цим (випробуваннями)", – зазначив він. Напередодні військова розвідка Норвегії підтвердила, що минулого тижня Росія провела випробування крилатої ракети великої дальності з ядерною енергетичною установкою "Бурєвєснік", яка була запущена з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.

Стьоре зазначив, що ці ракети, здається, не "спрямовані в першу чергу проти нас", але додав, що "тривожним знаком є те, що на ці розробки приділяється так багато уваги". Проте він наполіг: "Ми не боїмося, але ми готові".

"Отже, якщо ми робимо свою роботу правильно, ми не є загрозою для жодної іншої країни, але жодна інша країна не повинна мати наміру загрожувати нам. І це дає нам впевненість, що ми зможемо таким чином подбати про свою безпеку", – сказав Стьоре.

Фінський прем’єр Петтері Орпо висловився в подібному дусі, кажучи, що "Росія є загрозою номер один".

"І це дуже важливо, тому що коли війна в Україні закінчиться, очевидно, що... Росія перемістить свої військові сили до західних кордонів, за наші кордони. Це реальна загроза для нас", – зазначив Орпо.

Він заявив, що "війна в Україні та безрозсудна поведінка Росії в регіоні Балтійського моря зробили наш регіон гарячою точкою".

"Це змінило нашу роботу в Європейському Союзі та нашу роботу серед країн Північної Європи – країни, малі країни регіону, знають, що нам потрібно працювати разом, щоб бути сильнішими, і саме це ми також обговорювали сьогодні", – додав Орпо.

Нагадаємо, Фінляндія, Швеція, Норвегія та Данія готують спільні закупівлі безпілотних авіаційних систем та супутніх технологій.

Також повідомлялося, що Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, планує співпрацю з ЄС у його нових програмах переозброєння та захисту від безпілотників.