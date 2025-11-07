Аеропорт ще одного міста в Бельгії призупиняв роботу через дрон

Зранку 7 листопада аеропорт бельгійського міста Льєж призупиняв роботу через невідомий безпілотник – це вже третій інцидент для цього аеропорту за тиждень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Повітряний рух в аеропорту Льєжа в п'ятницю вранці знову було призупинено через присутність безпілотника. В аеропорту повідомили, що призупинення почалося о 6:56 і тривало майже до 8:00.

Повідомляється, що безпілотник був помічений поблизу об'єктів логістичної компанії FedEx.

За даними аеропорту Льєжа, вплив перебоїв у повітряному русі на роботу аеропорту наразі дуже обмежений.

У вівторок та четвер ввечері рейси до та з аеропорту Льєжа вже були тимчасово призупинені з міркувань безпеки після того, як були виявлені безпілотники. Те ж саме відбулося в аеропорту Брюсселя.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.

За підсумками засідання Ради з питань національної безпеки у четвер в Бельгії вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки у відповідь на серію інцидентів з дронами.