У Бельгії Рада з нацбезпеки визначилась із заходами у відповідь на інциденти з дронами

У Бельгії за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на серію інцидентів з дронами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Тео Франкен, якого цитує VRT.

Франкен зазначив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", тому NASC повинен це забезпечити.

Він також зазначив, що на засіданні обговорювалося питання заходів протидії дронам. Наразі міністр доопрацьовує це питання, щоб завтра подати його на розгляд уряду.

"Тим часом не можна допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо", – підкреслив Франкен.

Нагадаємо, у вівторок пізно ввечері через незрозумілі польоти дронів було закрито кілька бельгійських аеропортів.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.

А вже у середу місцева поліція бельгійського Остенде отримала кілька повідомлень про безпілотник, помічений над центром міста.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.