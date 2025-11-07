Аэропорт еще одного города Бельгии приостанавливал работу из-за дрона

Утром 7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж приостанавливал работу из-за неизвестного беспилотника – это уже третий инцидент для этого аэропорта за неделю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Воздушное движение в аэропорту Льежа в пятницу утром снова было приостановлено из-за присутствия беспилотника. В аэропорту сообщили, что приостановление началось в 6:56 и продолжалось почти до 8:00.

Сообщается, что беспилотник был замечен вблизи объектов логистической компании FedEx.

По данным аэропорта Льежа, влияние перебоев в воздушном движении на работу аэропорта пока очень ограничено.

Во вторник и четверг вечером рейсы в и из аэропорта Льежа уже были временно приостановлены из соображений безопасности после того, как были обнаружены беспилотники. То же самое произошло в аэропорту Брюсселя.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.

По итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности в четверг в Бельгии решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности в ответ на серию инцидентов с дронами