В розвідці Естонії очікують на нову хвилю масованих авіаударів РФ по Україні

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг очікує, що в найближчі тижні Росія продовжить зимову кампанію бомбардувань, яка в основному спрямована на цивільну інфраструктуру.

Про це він сказав під час щотижневого брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг заявив, що погодні умови минулого тижня не принесли жодних змін на полі бою.

"Російська Федерація не сповільнила свою військову машину, а продовжує дуже агресивно тиснути на оборонні позиції України", – сказав він.

Однак, за словами Ківісельга, росіяни не змогли скористатися своєю перевагою в людських ресурсах. Він зазначив, що на тактичному рівні військові дії Росії перейшли від "значущих і спланованих" дій до "рутинного і нудного" виконання наказів, що призвело до загибелі величезної кількості людей.

"Слід визнати, що, попри постійний тиск з боку Російської Федерації, ситуація на лінії фронту істотно не змінилася, відбулися лише незначні тактичні рухи на землі, а основна діяльність як і раніше зосереджена навколо Покровська", – зазначив розвідник.

За його словами, для Росії Покровськ став самоціллю, і військовослужбовці РФ "перебувають під великим тиском, щоб захопити місто".

"За останній рік не було захоплено жодного великого населеного пункту, і російським військовим продовжують ставити різні терміни для захоплення Покровська до середини листопада або, найпізніше, до 1 грудня", – сказав він.

Однак падіння Покровська жодним чином не змінить загальну ситуацію, і, за оцінками, тактика проникнення, яку використовують росіяни, та очевидна нестача необхідних резервів не дозволять їм зосередити достатньо сил, щоб "використати захоплення міста для подальшого прориву".

За його словами, Росія компенсує відсутність успіхів на полі бою широкомасштабними атаками по всій Україні. Окрім звичних ракетних і дронових атак, дрони почали атакувати райони, близькі до лінії фронту, і за останній тиждень було зафіксовано багато випадків цілеспрямованих атак на цивільне населення поблизу Херсона.

За оцінкою естонської розвідки, у жовтні кількість дронових атак залишилася на рівні вересня, однак значно зросло використання ракет у подібних атаках – на 44% за місяць.

"Якщо у вересні ракети використовувалися приблизно 185 разів, то в жовтні – приблизно 270 разів, що, за деякими даними, є найвищим показником використання ракет за один місяць протягом усього періоду активної війни", – сказав Ківісельг.

Він зазначив, що минулого тижня і протягом жовтня було очевидно, що Росія використовувала погані погодні умови для здійснення атак дронами та ракетами, що знизило ефективність протиповітряної оборони України на кілька десятків відсотків.

"Попри масовані удари з великої відстані та безпілотними літальними апаратами, протиповітряна оборона України залишається високоефективною. Україні вдається знищити близько 80% повітряних засобів ураження, спрямованих на українські цілі, до того, як вони досягають своїх цілей", – сказав Ківісельг.

Водночас він наголосив, що у найближчі тижні можна очікувати, що Росія продовжить свою зимову кампанію бомбардувань, яка в основному спрямована на цивільну інфраструктуру.

Ківісельг додав, що наступного листопада цілком ймовірно, що Росія завдасть "три або чотири" хвилі масованих атак.

Нещодавно глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю заявив, що хоча російські війська вже просуваються в Україні вкрай повільними темпами, з настанням осені це, ймовірно, ще більше сповільниться.

Також Ківісельг заявляв, що у майбутній зимовий період Росія активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню – у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.