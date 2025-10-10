В Естонії прогнозують сповільнення російського наступу в Україні

Глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю заявив, що хоча російські війська вже просуваються в Україні вкрай повільними темпами, з настанням осені це, ймовірно, ще більше сповільниться.

Про це він сказав під час щотижневого брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Каю заявив, що Росія продовжує тиск на Україну, втрачаючи велику кількість особового складу та техніки, але все одно просувається вперед на українській території.

Він зазначив, що основні зусилля Росії залишаються зосередженими на Донбасі, де приблизно 400 тисяч військовослужбовців зосереджені вздовж 200-кілометрової лінії фронту.

За його словами, загальна довжина лінії фронту становить приблизно 1000 кілометрів, а загальна чисельність російських військових проти України – приблизно 900 тисяч солдатів.

"Зараз на Донбасі головним напрямком для росіян залишається Покровськ. Захоплення Покровська розпочалося в грудні минулого року, і ця операція триває досі. Отже, в принципі, можна сказати, що Покровськ – це новий Бахмут. Україна дуже добре укріпила там свою оборону, і просування росіян відбувається повільно", – зазначив він.

Скриншот: DeepState

Також він зауважив, що росіяни намагаються просуватися в напрямку Куп'янська та Лимана.

"Там російський тиск на переправи через річку Оскіл починає загрожувати постачанню українських підрозділів на правому березі річки. Досі Україна змогла тримати ситуацію під контролем, залучивши додаткові сили. Але цей тиск з боку Росії триває", – сказав Каю.

За словами Каю, ситуація в напрямку Запоріжжя, Харкова та Херсона є досить статичною.

"У напрямку Запоріжжя ми спостерігаємо деяке посилення інтенсивності з російського боку, але порівняно з Покровськом ситуація там все ще відносно статична", – наголосив він.

Він підсумував, що, попри постійний тиск з боку Росії, їхнє просування є надзвичайно повільним, але все ж відбувається.

"Росія зазнає дуже великих втрат. Але, як ми бачимо, це поки що не є для них аргументом. Зараз, враховуючи, що осінь набирає обертів і природні умови погіршуються, можливості для укриття на місцевості для солдатів погіршуються", – додав Каю.

Нещодавно глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що у майбутній зимовий період Росія, ймовірно, активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню – у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.

А британська розвідка писала, що рішення російської влади дозволити призов протягом усього року може бути повʼязане з бажанням відвернути надмірну увагу населення до цього процесу.