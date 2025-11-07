В разведке Эстонии ожидают новую волну массированных авиаударов РФ по Украине

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг ожидает, что в ближайшие недели Россия продолжит зимнюю кампанию бомбардировок, которая в основном направлена ​​на гражданскую инфраструктуру.

Об этом он сказал во время еженедельного брифинга в Министерстве обороны Эстонии, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг заявил, что погодные условия на прошлой неделе не принесли никаких изменений на поле боя.

"Российская Федерация не замедлила свою военную машину, а продолжает очень агрессивно давить на оборонные позиции Украины", – сказал он.

Однако, по словам Кивисельга, россияне не смогли воспользоваться своим преимуществом в человеческих ресурсах. Он отметил, что на тактическом уровне военные действия России перешли от "значимых и спланированных" действий к "рутинному и скучному" выполнению приказов, что привело к гибели огромного количества людей.

"Следует признать, что несмотря на постоянное давление со стороны Российской Федерации, ситуация на линии фронта существенно не изменилась, произошли лишь незначительные тактические движения на земле, а основная деятельность по-прежнему сосредоточена вокруг Покровска", – отметил разведчик.

По его словам, для России Покровск стал самоцелью, и военнослужащие РФ "находятся под большим давлением, чтобы захватить город".

"За последний год не было захвачено ни одного большого населенного пункта, и российским военным продолжают ставить разные сроки для захвата Покровска до середины ноября или, самое позднее, до 1 декабря", – сказал он.

Однако падение Покровска никоим образом не изменит общую ситуацию, и, по оценкам, тактика проникновения, используемая россиянами, и очевидная нехватка необходимых резервов не позволят им сосредоточить достаточно сил, чтобы "использовать захват города для дальнейшего прорыва".

По его словам, Россия компенсирует отсутствие успехов на поле боя широкомасштабными атаками по всей Украине. Кроме привычных ракетных и дроновых атак, дроны начали атаковать районы, близкие к линии фронта, и за последнюю неделю было зафиксировано множество случаев целенаправленных атак на гражданское население вблизи Херсона.

По оценке эстонской разведки, в октябре количество дроновых атак осталось на уровне сентября, однако значительно выросло использование ракет в подобных атаках – на 44% в месяц.

"Если в сентябре ракеты использовались примерно 185 раз, то в октябре – примерно 270 раз, что, по некоторым данным, является самым высоким показателем использования ракет за один месяц в течение всего периода активной войны", – сказал Кивисельг.

Он отметил, что на прошлой неделе и в течение октября было очевидно, что Россия использовала плохие погодные условия для атак дронами и ракетами, что снизило эффективность противовоздушной обороны Украины на несколько десятков процентов.

"Несмотря на массированные удары с большого расстояния и беспилотные летательные аппараты, противовоздушная оборона Украины остается высокоэффективной. Украине удается уничтожить около 80% воздушных средств поражения, направленных на украинские цели, до того, как они достигают своих целей", – сказал Кивисельг.

В то же время он отметил, что в ближайшие недели можно ожидать, что Россия продолжит свою зимнюю кампанию бомбардировок, которая в основном направлена ​​на гражданскую инфраструктуру.

Кивисельг добавил, что в следующем ноябре вполне вероятно, что Россия нанесет "три или четыре" волны массированных атак.

Недавно глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю заявил, что хотя российские войска уже продвигаются в Украине крайне медленными темпами, с наступлением осени это, вероятно, еще больше замедлится.

Также Кивисельг заявлял, что в предстоящий зимний период Россия активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению – у России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.