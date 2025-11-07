У Данії погодили заборону соцмереж для дітей до 15 років

У парламенті Данії більшість законодавців висловили підтримку пропозиції уряду заборонити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Погоджена пропозиція передбачає, що в Данії заборона соціальних медіа стосуватиметься дітей віком до 15 років, але за згодою батьків діти зможуть користуватись ними і з 13 років.

"Це баланс між тим, що ми вважаємо можливим за допомогою регулювання та законодавства, і тим, що має бути простір для сім'ї", – сказала премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона додала, що угода є проривом сама по собі, оскільки на сьогодні не існує законодавства проти використання соціальних мереж.

"Я вважаю, що в ці роки ми вирішуємо проблеми, які соціальні мережі та телефони створюють для наших дітей", – сказала Фредеріксен.

Пропозицію уряду соціал-демократів підтримали Консервативна та Радикальна партії, натомість ліва опозиція виступила проти – насамперед через положення про дозвіл користуватись соцмережами з 13 років за згоди батьків.

Прем'єр-міністерка Данії анонсувала заборону у своїй промові на відкритті парламенту восени.

Данські партії також досягли домовленості про заборону використання мобільних телефонів протягом дня для школярів початкових класів.