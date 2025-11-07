В Дании согласовали запрет соцсетей для детей до 15 лет

В парламенте Дании большинство законодателей высказали поддержку предложению правительства запретить доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

Согласованное предложение предусматривает, что в Дании запрет социальных медиа будет касаться детей в возрасте до 15 лет, но с согласия родителей дети смогут пользоваться ими и с 13 лет.

"Это баланс между тем, что мы считаем возможным с помощью регулирования и законодательства, и тем, что должно быть пространство для семьи", – сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она добавила, что соглашение является прорывом само по себе, поскольку на сегодняшний день не существует законодательства против использования социальных сетей.

"Я считаю, что в эти годы мы решаем проблемы, которые социальные сети и телефоны создают для наших детей", – сказала Фредериксен.

Предложение правительства социал-демократов поддержали Консервативная и Радикальная партии, а левая оппозиция выступила против – прежде всего из-за положения о разрешении пользоваться соцсетями с 13 лет с согласия родителей.

Премьер-министр Дании анонсировала запрет в своей речи на открытии парламента осенью.

Датские партии также достигли договоренности о запрете использования мобильных телефонов в течение дня для школьников начальных классов.