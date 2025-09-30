У Данії домовилися про "школу без смартфонів" для початкових класів

Данські партії досягли домовленості про заборону використання мобільних телефонів протягом дня для школярів початкових класів.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Широка більшість партій парламенту Данії погодилися на те, щоб вже з наступного навчального року 2026/2027 школярам початкових класів не було дозволено діставати свої мобільні телефони під час уроків та занять після основної частини навчального дня.

У Міністерстві у справах дітей та освіти деталізували, що рішення буде стосуватися усіх класів початкової школи та гуртків, та усіх типів портативних пристроїв з доступом до інтернету – крім шкільних планшетів і комп’ютерів.

Як вважають, без доступу до телефонів дітям буде легше зануритися у навчальний процес і сконцентруватися.

Для окремих категорій учнів, яким певні застосунки в телефоні потрібні для відстеження показників здоров’я чи навчання, передбачили винятки.

Крім того, школи зобов’язали закрити доступ через свою WiFi-мережу до соцмереж та ресурсів, куди діти не повинні мати доступу – онлайн-магазинів, стримінгових та ігрових платформ, онлайн-казино і сайтів для дорослих.

Також школи заохочують "в цілому критично оцінити необхідність екранів у процесі навчання" і принаймні у початковій школі віддавати перевагу традиційним форматам навчання.

Домовленості передував звіт комісії з питань здорового способу життя і тривала дискусія.

Дослідження данського Міносвіти за осінь 2024 року показало, що кожен третій учень 6-8 класів визнає, що відволікається від навчання через мобільний телефон, попри те, що абсолютна більшість шкіл так чи інакше прописали у правилах заборону користуватись телефоном під час уроків задля розваги.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

У Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Швеції молодшим школярам також повністю заборонять користуватись телефонами.