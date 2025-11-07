Шмыгаль: завод для Gripen в Украине должен появиться в 2033 году, самолеты – намного раньше
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что завод производителя шведских истребителей Gripen в Украине появится ориентировочно в 2033 году, но получение 150 истребителей начнется гораздо раньше.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге 7 ноября.
Шмыгаль отметил, что 6 ноября состоялись важные переговоры со шведской стороной в продолжение договоренности о 150 Gripen-E, в том числе подписали меморандум между украинской компанией, название которой не раскрывают, и шведской Saab о будущей локализации производства в Украине.
"Рассчитываем, что с 2033 года Gripen будет значительно локализован в Украине, от крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей", – сказал Денис Шмыгаль.
Президент Владимир Зеленский после этого уточнил, что речь идет именно о сроках открытия завода в Украине, а не получения самолетов, и что к этому времени Украина уже будет иметь на вооружении Gripen.
"Конечно же, мы говорили о том, что мы просим, чтобы Украина имела Gripen предыдущего класса C и D как можно скорее. Мы настаиваем, чтобы это был 26-й год и ведем переговоры с партнерами именно об этом. А уже производство Gripen-E будет начинаться немножечко позже – но в, ну, в очень близких пределах в любом случае", – уточнил Шмыгаль.
Он отметил, что также обсуждается начало обучения украинских пилотов и механиков, которые будут работать с этими самолетами, с начала 2026 года, чтобы синхронизировать их подготовку и получение первых самолетов.
Зеленский со своей стороны добавил, что еще остается нерешенным вопрос с финансированием этой крупной закупки.
"Прежде всего мы рассчитываем на замороженные активы и другие двусторонние документы с нашими партнерами, где есть возможности финансировать те или иные приоритеты для нашей армии. Авиация – приоритет", – сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.
Напомним, в Швеции не исключают софинансирования сделки о продаже Украине Gripen.
Также по итогам последних переговоров со Швецией анонсировали создание в Украине совместного хаба оборонных инноваций.