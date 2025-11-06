В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією

Під час візиту міністра оборони України Дениса Шмигаля до Швеції у четвер було підписано меморандум про наміри у галузі оборонних інновацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба шведського уряду.

Згідно з меморандумом, Україна та Швеція прагнуть поглибити співпрацю в галузі оборонних інновацій та створити "шведсько-український хаб оборонних інновацій" в Україні, ідеться в повідомленні.

Також сторони усвідомлюють необхідність збільшення обсягів оборонного виробництва та створення "стійких і адаптивних систем виробництва оборонної техніки".

"Поєднуючи промислові та технологічні сили Швеції з бойовим досвідом України, ми можемо створити нові військові можливості. Ця співпраця зробить наші збройні сили сильнішими. Це інвестиція в мир і безпеку", – сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Меморандум про наміри містить загалом вісім пунктів, зокрема про обмін оборонними інноваціями, використання шведських технологій для розробки спільних з Україною бойових рішень та їхнього просування серед союзників.

Також повідомлялось, що Швеція може профінансувати частину угоди з Україною про продаж десятків винищувачів Gripen, про яку сторони домовились у жовтні.

У вересні Швеція оголосила про передачу Україні 20-го пакета військової допомоги вартістю близько $982,5 млн.